Ryanair Aktie
|26,05EUR
|0,04EUR
|0,15%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Nach dem besseren ersten Geschäftshalbjahr hätten die Iren ihre Erwartungen an Preis- und Passagierentwicklung gefestigt, schrieb Ruairi Cullinane am Montag nach Quartalszahlen. Die Markterwartungen dürften etwas anziehen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 02:20 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 02:20 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
25,88 €
|
Abst. Kursziel*:
8,19%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
26,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,49%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
