Ryanair Aktie

26,05EUR 0,04EUR 0,15%
Ryanair für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

03.11.2025 09:10:00

Ryanair Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Nach dem besseren ersten Geschäftshalbjahr hätten die Iren ihre Erwartungen an Preis- und Passagierentwicklung gefestigt, schrieb Ruairi Cullinane am Montag nach Quartalszahlen. Die Markterwartungen dürften etwas anziehen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 02:20 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 02:20 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Outperform
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
25,88 € 		Abst. Kursziel*:
8,19%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
26,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,49%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

