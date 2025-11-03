Ryanair Aktie
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
03.11.2025 10:35:12
Ryanair Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen mit einem Kursziel von 29,60 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des ersten Geschäftshalbjahrs seien etwas besser als gedacht gewesen, schrieb Jarrod Castle am Montag. Das sollte die Anleger beruhigen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Buy
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
29,60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25,65 €
|
Abst. Kursziel*:
15,40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26,89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,08%
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ryanair
|
10:49
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Austrian-Chefin fordert Perspektive für Luftfahrtstandort Österreich (APA)
|
29.10.25
|Ryanair-Aktie: Ryanair zieht weitere Flugzeuge aus Wien ab (APA)
|
29.10.25
|Ryanair kürzt Wien-Angebot - Hanke: Keine Streichung der Flugabgabe (APA)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Ryanair legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|NRW-Reisende betroffen: Ryanair reduziert Verbindungen - Aktie leichter (dpa-AFX)
|
15.10.25
|Ryanair-Aktie gewinnt: Ryanair streicht massiv Sitzplätze in Deutschland (dpa-AFX)
|
15.10.25
|ROUNDUP: Ryanair kürzt Angebot in Deutschland erneut (dpa-AFX)
