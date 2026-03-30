NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas mit einem Kursziel von 212 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Akash Gupta finalisierte am Freitagabend seine Schätzungen für die am 6. Mai anstehenden Quartalszahlen mit Blick auf Gespräche mit dem Windturbinenbauer, Konjunkturdaten und den anhaltenden Nahostkrieg finalisiert. Die höheren Energiepreise sprächen für das mittelfristige Wachstum der Dänen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:15 / BST





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