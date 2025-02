NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach einer Telefonkonferenz anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 148 Euro belassen. Der Infrastrukturkonzern habe sich zuversichtlich gezeigt, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Management hoffe, dass die zusätzliche Körperschaftssteuer in Frankreich im Jahr 2025 nur vorübergehend ist. Zudem hätten die Manager daran erinnert, dass Vinci - mit Ausnahme der Corona-Zeit - die Dividende noch nie gekürzt habe./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2025 / 13:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2025 / 13:22 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.