Die Analysten der Deutsche Bank Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen voestalpine bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 41,00 Euro wurde von Analyst Bastian Synagowitz im Branchenreport "Steel Price Tracker" unverändert beibehalten.

Die Bewertung beruht auf der "intrinsischen Qualität, der defensiven Endmarkt-Exposure und der soliden Kapitalflussgenerierung", fasste Synagowitz seine weiterhin positive Einschätzung zusammen. Somit bleibe der Anteilsschein des Unternehmens ein "Top-Pick",

Am Dienstagvormittag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit plus 2,90 Prozent bei 29,82 Euro.

