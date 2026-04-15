Volkswagen Aktie
|90,40EUR
|0,12EUR
|0,13%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach einer Telefonkonferenz mit Analysten anlässlich der anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Der Netto-Cashflow könnte besser ausfallen als am Markt erwartet, das operative Ergebnis (Ebit) aber könnte schwächer sein, schrieb Tom Narayan am Dienstagabend. Langfristig könnten sich die Kernmarke sowie das China-Geschäft weiter verbessern und damit sein "Outperform"-Votum stützen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 16:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 16:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Outperform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
135,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
90,36 €
|
Abst. Kursziel*:
49,40%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
90,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,34%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|12:01
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|11:58
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|11:31
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:03
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
