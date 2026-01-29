Volvo AB Aktie
|30,67EUR
|0,35EUR
|1,15%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Der Lkw-Bauer habe die Markterwartungen im vierten Quartal übertroffen, schrieb Jose Asumendi am Mittwochabend in einem Resümee zu den Zahlen. Die Aktien hätten insbesondere auf die Auftragsdynamik positiv reagiert./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 22:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 22:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Overweight
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
330,00 SEK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
323,70 SEK
|
Abst. Kursziel*:
1,95%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
323,70 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,95%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Analysen zu Volvo AB (B)
|07:34
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|07:34
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|07:34
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|30,69
|1,22%
