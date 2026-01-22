Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 270 schwedischen Kronen belassen. Harry Martin befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit den Chancen und Risiken, die Teslas vollelektrischer Sattelzug Semi für etablierten Lkw-Hersteller mit sich bringen könnte. Es herrsche weitgehend Einigkeit darüber, dass Tesla im Lkw-Bereich nicht denselben durchschlagenden Erfolg erzielen werde wie im Pkw-Segment, schrieb er. Selbst wenn Tesla die Produktion von Zehntausenden Lkw pro Jahr erfolgreich hochfahre und Marktführer werden sollte, wären die Auswirkungen auf die kurzfristigen Erträge der von ihm beobachteten Sektorunternehmen minimal./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 22:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
