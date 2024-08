NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo B auf "Buy" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. Die Ungewissheit über den Zeitpunkt der Markterholung in Europa und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Preisgestaltung belasteten die Aktien der Lkw-Hersteller, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Eine positive Kursdynamik erfordere den Nachweis, dass sich der Zyklus dreht. Sein "Top Pick" im Sektor sind die Papiere von Daimler Truck mit einem Kurspotenzial von rund 50 Prozent./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2024 / 11:07 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2024 / 11:30 / ET



