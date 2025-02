FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 116 auf 106 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Ergebnisse für das Jahr 2024 hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, wobei die Segmente Silicones und Biosolutions im Detail besser abgeschnitten hätten und Polymers schlechter, schrieb Analyst Dominic Edridge in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Trends sollten sich 2025 so fortsetzen, denn der US-Konzern Celanese habe für den Polymer-Bereich einen schwachen Ausblick abgegeben./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2025 / 07:48 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.