HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Hold" belassen. Die Lage helle sich auf, schrieb Analyst Sebastian Bray am Donnerstagabend nach Geschäftszahlen. Mit seiner am oberen Ende der Zielspanne liegenden operativen Ergebnisprognose für 2024 fühle er sich wohl. Wacker hänge aber nicht nur von wirtschaftlichen, sondern auch politischen Erwägungen ab, ergänzte der Experte mit Blick auf das Polysilicium-Geschäft. Die Aktie hält der Experte für recht günstig bewertet./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 19:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.