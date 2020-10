Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Papiere des heimischen Ziegelherstellers Wienerberger von 26,0 auf 27,0 Euro leicht erhöht. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom Berenberg-Analysten Lushanthan Mahendrarajah in seiner Studie bestätigt.

Am jüngsten Kapitalmarkttag des Ziegelherstellers habe der Konzern neue Prognosen bis in das Jahr 2023 aufgestellt, wobei der derzeitige Ausblick der Berenberg Bank im Vergleich dazu konservativ ausfalle, kommentierte Mahendrarajah. Obwohl die Berenberg-Prognosen den Verkauf von ZZ Wancor nicht einbeziehen, reichten die langfristigen Anpassungen derselben für eine Kurszielerhöhung aus.

Die Gewinneinschätzung beläuft sich auf 0,32 Euro je Aktie im laufenden Geschäftsjahr. Für 2021 rechnen die Analysten mit einem Gewinn von 1,90 Euro je Papier. Im darauf folgenden Jahr soll dann ein Gewinn von 2,29 Euro je Aktie zu Buche stehen. Die Dividenden sehen die Analysten bei 0,68 Euro für das laufenden Jahr. Für die beiden Folgejahren erwarten die Experten eine Dividendenausschüttung von 0,75 und 0,85 Euro je Aktie.

Die Aktien der Wienerberger notierten am Freitagnachmittag an der Wiener Börse mit plus 2,99 Prozent bei 22,70 Euro.

