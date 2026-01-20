Zalando Aktie
|25,24EUR
|-0,14EUR
|-0,55%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Frederick Wild sieht das bereinigte operative Ergebnis des vierten Quartals 2025 mit 250 Millionen Euro im Einklang mit den Markterwartungen, wie er am Montagabend in seinem Ausblick schrieb. 2026 dürfte ein weiteres Jahr starken Wachstums für den Onlinehändler werden. Die Bewertung werde der Dynamik nicht gerecht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25,44 €
|
Abst. Kursziel*:
21,86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,82%
|
Analyst Name::
Frederick Wild
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zalando
|
16.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
16.01.26
|XETRA-Handel DAX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Analyse: So bewertet Barclays Capital die Zalando-Aktie (finanzen.at)
|
15.01.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
14.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Zalando
|06:06
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06:06
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06:06
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|25,29
|-0,35%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:15
|ABB Neutral
|UBS AG
|08:07
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:00
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07:34
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:17
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07:08
|Douglas Neutral
|UBS AG
|07:07
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|07:05
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|06:53
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:52
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:51
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:19
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:07
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:06
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:05
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:05
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|19.01.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|19.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|19.01.26
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG