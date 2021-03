Die Analysten der Berenberg Bank haben nach den jüngsten Quartalszahlen des Leuchtenherstellers Zumtobel ihr Kursziel für die Aktie von 6,25 Euro auf 7,00 Euro nach oben revidiert. In der Studie von Charlotte Friedrichs wurde zudem die Anlageempfehlung "Hold" bestätigt. Der Umsatzausweis für das abgelaufene Jahresviertel lag etwas unter den Erwartungen, das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) überraschte hingegen positiv.

Die Prognose für den Gewinn je Aktie des Jahres 2020/21 lautet auf 0,27 Euro. Für die Folgejahre werden 0,66 Euro bzw. 0,86 Euro als Gewinn je Titel erwartet. Als Dividendenausschüttung für diesen Zeitraum erwartet die Analystin jährlich 0,08 Euro und dann 0,20 Euro bzw. 0,25 Euro.

Die Papiere der Zumtobel notierten am Donnerstagvormittag an der Wiener Börse mit plus 0,49 Prozent auf 6,11 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

ISIN AT0000837307 WEB http://www.zumtobelgroup.com

