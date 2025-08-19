AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AB Inbev nach monatlichen Bierpreisdaten für Brasilien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr seien die Preise bei der Lateinamerika-Tochter Ambev sowie bei Heineken gegenüber dem Vormonat ein wenig gestiegen, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Aktien von AB Inbev und Heineken böten auf einem niedrigen Niveau attraktive Einstiegskurse./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 08:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 08:23 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
53,14 €
|
Abst. Kursziel*:
41,14%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
53,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,30%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|53,08
|0,08%
