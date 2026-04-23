ABB Aktie

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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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23.04.2026 09:18:13

ABB (Asea Brown Boveri) Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 58 auf 68 Franken angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Von drei Elektrokonzernen hätten in der laufenden Berichtssaison mit ABB, GE Vernova und Vertiv drei ihre Jahresziele angehoben, schrieb Gael de-Bray in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Nachfragedynamik lasse nicht nach. Er wies allerdings bei ABB auf die Bewertungsbedenken am Markt hin./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:14 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
68,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
77,08 CHF 		Abst. Kursziel*:
-11,78%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
78,10 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,93%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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