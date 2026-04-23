FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 58 auf 68 Franken angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Hold" hochgestuft. Von drei Elektrokonzernen hätten in der laufenden Berichtssaison mit ABB, GE Vernova und Vertiv drei ihre Jahresziele angehoben, schrieb Gael de-Bray in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Nachfragedynamik lasse nicht nach. Er wies allerdings bei ABB auf die Bewertungsbedenken am Markt hin./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:14 / CET





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