NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ABB nach Quartalszahlen von 65 auf 70 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Schweizer hätten auch im ersten Jahresviertel mit einem starken Auftragsplus im Bereich Elektrifizierung beeindruckt, schrieb Alasdair Leslie am Mittwochabend. Dabei verwies er auf die beschleunigte Elektrifizierung von Rechenzentren und die breite Anwendung der neuen Technologien. Mögliche Bedenken hinsichtlich der Umsatzumwandlung seien außerdem durch eine Anhebung der Jahresumsatzprognose ausgeräumt worden. Die Aktie notiere jedoch auf Rekordniveau, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33 für dieses Jahr./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 20:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 04:55 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.