ABB Aktie
|77,70EUR
|1,00EUR
|1,30%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ABB von 54 auf 69 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andre Kukhnin rechnet mit einem soliden Bericht zum ersten Quartal, wie er am Donnerstagabend schrieb. Auch dürfte der Ausblick auf das Gesamtjahr unverändert bleiben. Die Konsenserwartungen seien derweil bereits deutlich gestiegen. Seine Prognosen passte er an die bessere Entwicklung in den Bereichen Elektrifizierung, Antriebstechnik und Automatisierung an,twa was durch den Verkauf des Robotikgeschäfts ausgeglichen werde. Vor diesem Hintergrund hob er seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebita) von 2026 bis 2028 um durchschnittlich etwa 5 Prozent an./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 20:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
69,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
70,80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-2,54%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
71,80 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,90%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
09:30
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:30
|Aufschläge in Zürich: SMI zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
09.04.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
09.04.26
|Börse Zürich in Grün: SMI notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
09.04.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
09.04.26
|Börse Zürich in Rot: SMI am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
09.04.26
|Gute Stimmung in Zürich: Zum Handelsstart Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
|
08.04.26
|Börse Europa: STOXX 50 notiert letztendlich deutlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|06:53
|ABB Neutral
|UBS AG
|31.03.26
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktuelle Aktienanalysen
|11:09
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:08
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|11:06
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10:57
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:57
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|10:56
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|10:56
|Airbus Buy
|UBS AG
|10:55
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|10:06
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|09:44
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|09:42
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:28
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:21
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|09:19
|EuroTeleSites accumulate
|Erste Group Bank
|09:16
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:14
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:07
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07:34
|Roche Buy
|UBS AG
|07:30
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Novartis Neutral
|UBS AG
|07:28
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|07:16
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:09
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:08
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:55
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:53
|ABB Neutral
|UBS AG
|09.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|Bayer Halten
|DZ BANK
|09.04.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.04.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.04.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.04.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|09.04.26
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG