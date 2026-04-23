ABB Aktie

84,88EUR 1,02EUR 1,22%
ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.04.2026 06:56:45

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ABB von 65 auf 70 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Phil Buller passte sein Bewertungsmodell am Mittwochabend an den guten Jahresstart und die erhöhten Ziele des Automatisierungskonzerns an. Er stellt jedoch infrage, dass die bereits überdurchschnittliche Bewertung in den kommenden zwölf bis achtzehn Monaten weiter anziehen kann./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 21:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
70,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
76,72 CHF 		Abst. Kursziel*:
-8,76%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
78,10 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,37%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Nachrichten