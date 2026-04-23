NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ABB von 65 auf 70 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Phil Buller passte sein Bewertungsmodell am Mittwochabend an den guten Jahresstart und die erhöhten Ziele des Automatisierungskonzerns an. Er stellt jedoch infrage, dass die bereits überdurchschnittliche Bewertung in den kommenden zwölf bis achtzehn Monaten weiter anziehen kann./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 21:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 00:15 / BST



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