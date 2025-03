NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach Prognosen für 2025 mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Outperform" belassen. Diese seien einmal mehr sehr zurückhaltend, schrieb Analyst Piral Dadhania in seiner ersten Reaktion am Mittwoch. Die Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) liege um ein Fünftel unter der Markterwartung. Das könne die Aktie unter Druck setzen, der Experte rät jedoch zu Käufen in diese Schwäche hinein. Denn der Lifestyle-Konzern werde mit Umsatz und Ebit weitaus besser abschneiden als nun in Aussicht gestellt./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2025 / 02:19 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2025 / 02:19 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.