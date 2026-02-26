Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1 005,00EUR 40,30EUR 4,18%
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

26.02.2026 15:12:08

Adyen BV Parts Sociales Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Bei dem Zahlungsabwickler werde derzeit viel darüber debattiert, ob ein jährliches Umsatzwachstum von rund 20 Prozent erreichbar sei, schrieb Justin Forsythe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Analyse der Sachlage habe ergeben, dass der Weg zu diesem Ziel intakt sei - mit dem Plattform-Geschäft als nächstem Wachstumstreiber./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

