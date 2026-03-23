Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

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WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

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23.03.2026 13:27:37

Adyen BV Parts Sociales Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach dem Schlussbericht zum Geschäftsjahr 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 1240 Euro belassen. Zusammenfassend zeigten die Abschlüsse des Zahlungsabwicklers mehr Kontinuität und geschäftliche Stabilität als der Aktienkurs, schrieb Hannes Leitner in einer am Montag vorliegenden Studie. Mittelfristig gesehen bleibe er optimistisch, auch wenn er einen langsamen Start in das erste Quartal erwarte./ck/rob/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1 240,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
889,40 € 		Abst. Kursziel*:
39,42%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
886,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,89%
Analyst Name::
Hannes Leitner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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