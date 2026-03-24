Airbus Aktie
|163,36EUR
|-3,56EUR
|-2,13%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus von 210 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Risiken wegen des Iran-Kriegs seien zwar vorhanden, aber bislang seien die Verwerfungen begrenzt, schrieb George McWhirter am Dienstag. Dabei präzisierte er, dass der Nahe Osten 11 Prozent der Lieferungen des Flugzeugbauers ausmache./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 06:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Hold
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
190,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
165,42 €
|
Abst. Kursziel*:
14,86%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
163,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,31%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
Analysen zu Airbus SE
|08:44
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.03.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07:34
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.03.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:44
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
