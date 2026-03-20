Airbus Aktie

161,22EUR -4,18EUR -2,53%
Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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20.03.2026 14:11:18

Airbus SE Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus nach einer Analystenveranstaltung mit einem fairen Aktienwert von 227 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Flugzeugbauer habe im Zuge des Nahost-Krieges bislang weder Stornierungen noch Wünsche einer Verschiebung von Auslieferungen registriert, schrieb Holger Schmidt am Freitag. Auch seien noch keine Auswirkungen auf die Versorgung mit Materialien und Flugzeugkomponenten erkennbar. Das Lieferproblem des Triebwerkherstellers Pratt & Whitney sei derzeit der einzige maßgebliche Belastungsfaktor für die Produktionsrate./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Kaufen
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
164,76 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
161,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Holger Schmidt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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