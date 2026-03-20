Airbus Aktie
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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus nach einer Analystenveranstaltung mit einem fairen Aktienwert von 227 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Flugzeugbauer habe im Zuge des Nahost-Krieges bislang weder Stornierungen noch Wünsche einer Verschiebung von Auslieferungen registriert, schrieb Holger Schmidt am Freitag. Auch seien noch keine Auswirkungen auf die Versorgung mit Materialien und Flugzeugkomponenten erkennbar. Das Lieferproblem des Triebwerkherstellers Pratt & Whitney sei derzeit der einzige maßgebliche Belastungsfaktor für die Produktionsrate./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Kaufen
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Unternehmen:
Airbus SE
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
164,76 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
161,22 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Holger Schmidt
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KGV*:
-
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