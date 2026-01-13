Airbus Aktie

217,25EUR 0,90EUR 0,42%
Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.01.2026 21:18:13

Airbus SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Flugzeugauslieferungen hätten ihre Prognose leicht übertroffen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Für das laufende Jahr könnte der Flugzeugbauer ein Auslieferungsziel von rund 900 Maschinen anpeilen, glaubt die Expertin./rob/edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Buy
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
216,45 € 		Abst. Kursziel*:
6,26%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
217,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,87%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Airbus SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

mehr Analysen
12.01.26 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
12.01.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
12.01.26 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.01.26 Airbus Buy UBS AG
06.01.26 Airbus Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 216,75 0,18% Airbus SE

Aktuelle Aktienanalysen

07:57 Michelin Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:57 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:56 Continental Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:54 Zalando Overweight Barclays Capital
06:55 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
06:54 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
06:54 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
06:53 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
12.01.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.01.26 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.01.26 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
12.01.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
12.01.26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
12.01.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.01.26 arGEN-X Kaufen DZ BANK
12.01.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
12.01.26 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
12.01.26 Unilever Buy Deutsche Bank AG
12.01.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
12.01.26 L'Oréal Hold Deutsche Bank AG
12.01.26 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
12.01.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
12.01.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
12.01.26 Beiersdorf Buy Deutsche Bank AG
12.01.26 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.01.26 Sartorius Stedim Biotech Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.01.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
12.01.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
12.01.26 Salesforce Overweight Barclays Capital
12.01.26 Oracle Overweight Barclays Capital
12.01.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
12.01.26 BASF Neutral UBS AG
12.01.26 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.01.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.01.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.01.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.01.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.01.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.01.26 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.01.26 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.01.26 ASML NV Buy UBS AG
12.01.26 Akzo Nobel Neutral UBS AG
12.01.26 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.01.26 MBB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.01.26 Inditex Outperform Bernstein Research
12.01.26 Zalando Underperform Bernstein Research
12.01.26 PUMA Outperform Bernstein Research
12.01.26 Hennes & Mauritz AB Underperform Bernstein Research
12.01.26 SAP Buy UBS AG
12.01.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen