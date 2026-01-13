Airbus Aktie
|217,25EUR
|0,90EUR
|0,42%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Flugzeugauslieferungen hätten ihre Prognose leicht übertroffen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Für das laufende Jahr könnte der Flugzeugbauer ein Auslieferungsziel von rund 900 Maschinen anpeilen, glaubt die Expertin./rob/edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
230,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
216,45 €
|
Abst. Kursziel*:
6,26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
217,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,87%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Analysen zu Airbus SE
|12.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.01.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|06.01.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
