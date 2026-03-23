AIXTRON Aktie

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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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23.03.2026 14:43:53

AIXTRON SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" belassen. In Europa profitiere der Halbleiter-Ausrüster in der Breite am meisten von einer wachsenden Nachfrage im Bereich der optischen Kommunikations-Netzwerke, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Studie. Darin zog er ein Fazit von zwei Fachkonferenzen, nämlich der Optical Fiber Communication Conference and Exhibition (OFC) und Nvidias Entwicklerkonferenz GTC./tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:03 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:03 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Buy
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
32,12 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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