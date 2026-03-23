AIXTRON Aktie

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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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23.03.2026 06:33:39

AIXTRON SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron von 31,00 auf 36,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Craig McDowell ging am Freitagabend auf die Präsentation des Chipausrüsters auf der Optical Fiber Communiction (OFC) Konferenz ein. Insgesamt sieht er durch die Veranstaltung und die Kundenkommentare die Wachstumsaussichten für den Bereich Optoelectronics gestützt. Gerade deswegen hob er seine Umsatzschätzungen für 2026 bis 2028 und auch seine operativen Ergebnisprognosen an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
36,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
32,91 € 		Abst. Kursziel*:
10,91%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
30,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,12%
Analyst Name::
Craig A. McDowell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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