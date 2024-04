NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Versicherungskonzern habe unerwartet angekündigt, dass die Tochter AGCS das US-Mittelstands- und Unterhaltungs-Geschäft an Arch Insurance North America verkaufe, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit werde die Veräußerung eines der wenigen Geschäftsbereiche abgeschlossen, in denen Allianz in der Vergangenheit Schwierigkeiten gehabt habe, die Profitabilität aufrechtzuerhalten. Insofern sollte diese Transaktion von den Aktionären positiv aufgenommen werden./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2024 / 11:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2024 / 11:30 / ET





