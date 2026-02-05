London Stock Exchange Aktie

88,00EUR 5,00EUR 6,02%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

05.02.2026 14:21:36

London Stock Exchange (LSE) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 13400 Pence auf "Outperform" belassen. Das starke Quartal der Tochter Tradeweb unterstreiche die Diversifizierung der Londoner, schrieb Ben Bathurst am Donnerstag. Er glaubt, dass der jüngste Kursrutsch im Zusammenhang mit vermeintlichen Bedrohungen durch Künstliche Intelligenz übertrieben ist./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:35 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:35 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
134,00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
76,86 £ 		Abst. Kursziel*:
74,34%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
76,06 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
76,18%
Analyst Name::
Ben Bathurst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

