NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 13400 Pence auf "Outperform" belassen. Das starke Quartal der Tochter Tradeweb unterstreiche die Diversifizierung der Londoner, schrieb Ben Bathurst am Donnerstag. Er glaubt, dass der jüngste Kursrutsch im Zusammenhang mit vermeintlichen Bedrohungen durch Künstliche Intelligenz übertrieben ist./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:35 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:35 / EST



