London Stock Exchange Aktie
|88,00EUR
|5,00EUR
|6,02%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 13400 Pence auf "Outperform" belassen. Das starke Quartal der Tochter Tradeweb unterstreiche die Diversifizierung der Londoner, schrieb Ben Bathurst am Donnerstag. Er glaubt, dass der jüngste Kursrutsch im Zusammenhang mit vermeintlichen Bedrohungen durch Künstliche Intelligenz übertrieben ist./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:35 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:35 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
134,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
76,86 £
|
Abst. Kursziel*:
74,34%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
76,06 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
76,18%
|
Analyst Name::
Ben Bathurst
|
KGV*:
-
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
12:26
|Verluste in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse London: FTSE 100 verliert zum Start (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse Europa in Grün: Anleger lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
04.02.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
04.02.26
|Gewinne in London: Anleger lassen FTSE 100 steigen (finanzen.at)
|
04.02.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
|
03.02.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)