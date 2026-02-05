RATIONAL Aktie

736,50EUR 75,50EUR 11,42%
RATIONAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

05.02.2026 14:19:46

RATIONAL Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rational von 848 auf 890 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Jahresbilanz dürfte die Anleger hinsichtlich der Wachstumsdynamik und Profitabilität selbst im schwachen Umfeld beruhigen, schrieb Timothy Lee am Donnerstag nach den Zahlen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 09:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 09:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Overweight
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
890,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
741,50 € 		Abst. Kursziel*:
20,03%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
736,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,84%
Analyst Name::
Timothy Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RATIONAL AG

