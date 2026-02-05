RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
05.02.2026 14:19:46
RATIONAL Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rational von 848 auf 890 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Jahresbilanz dürfte die Anleger hinsichtlich der Wachstumsdynamik und Profitabilität selbst im schwachen Umfeld beruhigen, schrieb Timothy Lee am Donnerstag nach den Zahlen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 09:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 09:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
