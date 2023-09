Die Analysten der Erste Group haben ihre Anlageempfehlung für die Aktien der heimischen Anlagenbauers Andritz von "Accumulate" auf "Buy" angehoben. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 75,00 auf 73,70 Euro nach nach unten angepasst. Zum Vergleich: An der Wiener Börse notierten die Titel am späten Vormittag mit einem Plus von 1,3 Prozent auf 48,76 Euro.

Analyst Daniel Lion verwies in seiner Einschätzung darauf, dass die Aktien des Anlagenbauers derzeit mit einem Abschlag von 50 Prozent gegenüber dem Mitbewerb gehandelt werden. Die Ergebnisschätzungen wurden von der Erste Group angepasst um den starken Nachfragetrend in der Metall- und Hydrosparte abzubilden, die den erwarteten Rückgang im Bereich Pulp & Paper kompensieren würden, so der Analyst.

Für 2023 erwartet die Erste Group einen Gewinn je Andritz-Aktie von 5,16 Euro. Für die beiden Folgejahren wird ein Wert von 5,37 bzw. 5,53 Euro prognostiziert. Die Dividendenschätzung für das laufende Geschäftsjahr liegt bei 2,50 Euro je Anteilsschein, für 2024 bzw. 2025 werden 2,60 bzw. 2,70 Euro erwartet.

