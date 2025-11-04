Ryanair Aktie
|26,52EUR
|-0,67EUR
|-2,46%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
04.11.2025 06:17:25
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 30 auf 30,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers attestierte den Iren am Montagabend im Nachgang des Quartalsberichts solide Preissignale und starke mittelfristige Aussichten./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 22:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
30,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
26,45 €
|
Abst. Kursziel*:
15,31%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
26,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,01%
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
