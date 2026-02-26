arGEN-X Aktie

681,80EUR -12,40EUR -1,79%
arGEN-X für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.02.2026 11:50:36

arGEN-X Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Argenx nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 875 Euro auf "Outperform" belassen. Fortschritte bei der Forschung und Entwicklung des Biotechnologieunternehmens machten umfangreiche Investitionen mehr als wett, schrieb Justin Smith am Donnerstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:40 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Outperform
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
875,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
703,40 € 		Abst. Kursziel*:
24,40%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
681,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,34%
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu arGEN-X N.V.

mehr Nachrichten