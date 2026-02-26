arGEN-X Aktie
|681,80EUR
|-12,40EUR
|-1,79%
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
26.02.2026 11:50:36
arGEN-X Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Argenx nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 875 Euro auf "Outperform" belassen. Fortschritte bei der Forschung und Entwicklung des Biotechnologieunternehmens machten umfangreiche Investitionen mehr als wett, schrieb Justin Smith am Donnerstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:40 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Outperform
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
875,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
703,40 €
|
Abst. Kursziel*:
24,40%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
681,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,34%
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
