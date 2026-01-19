BMW Aktie

84,86EUR -3,86EUR -4,35%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

19.01.2026 07:18:06

BMW Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BMW mit einem unveränderten Kursziel von 92 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Gewinne europäischer Autokonzerne dürften 2026 zwar steigen, die Risiken für das China-Geschäft seien aber spürbar, schrieb Romain Gourvil am Freitagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Letztere dürften zunächst eine Neubewertung ausbremsen, auch wenn das Momentum neuer Produkte Fahrt aufnehme. Bei BMW erscheine die Bewertung bereits angemessen. Und gerade im Premium-Segment bleibe die Nachfragesituation in China schwierig./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 15:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Hold
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
88,82 € 		Abst. Kursziel*:
3,58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
84,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,41%
Analyst Name::
Romain Gourvil 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BMW AG

