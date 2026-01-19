Porsche vz. Aktie
|40,79EUR
|-1,55EUR
|-3,66%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Porsche AG von 48 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Gewinne europäischer Autokonzerne dürften 2026 zwar steigen, die Risiken für das China-Geschäft seien aber spürbar, schrieb Romain Gourvil am Freitagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Letztere dürften zunächst eine Neubewertung ausbremsen, auch wenn das Momentum neuer Produkte Fahrt aufnehme. Die Nachfragesituation bleibe in China gerade im Premiumsegment schwierig./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 15:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
47,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
42,28 €
|
Abst. Kursziel*:
11,16%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
40,79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,22%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
