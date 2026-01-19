Delivery Hero Aktie

25,52EUR 0,20EUR 0,79%
Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

19.01.2026 07:18:49

Delivery Hero Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero auf "Overweight" belassen. Der Essenslieferdienst habe sich positiv zum aktuellen Geschäftsverlauf in den wichtigen Märkten Südkorea und der Mena-Region (Mittlerer Osten und Nordafrika) geäußert, schrieb Marcus Diebel in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf eine hauseigene Veranstaltung zur europäischen Internetbranche. Das Auftragswachstum in Südkorea habe 2026 demnach noch Beschleunigungspotenzial. Zudem rechne Delivery Hero nicht mit weiteren Marktanteilsverlusten und gehe für das laufende Jahr weiter von einem moderaten operativen Ergebniswachstum (Ebitda) aus. Die Aktie bleibt Diebels bevorzugter Titel im Essenslieferbereich./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 20:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
25,44 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
25,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Delivery Hero

