FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis nach Quartalszahlen von 88 auf 84 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der erreichte Höhepunkt der Investitionsausgaben hätten beim Kupferkonzern den freien Barmittelzufluss (FCF) belastet, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alles in allem sieht er mit Blick auf die Aktie ein ausgewogenes Chance-/Risiko-Profil, und bleibe auch angesichts des negativen kurzfristigen FCF-Profils aufgrund der Wachstumsinvestitionen bei seinem Anlageurteil./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:58 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.