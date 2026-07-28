AstraZeneca Aktie
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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 16000 auf 16070 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen seien größtenteils wie erwartet ausgefallen, schrieb Rajan Sharma in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Derweil ist der Experte weiterhin der Meinung, dass der Kursrutsch infolge des verfehlten Hauptziels einer klinischen Studie mit dem Hoffnungsträger Wainua übertrieben war. Die Aktie des britischen Pharmakonzerns sei nun zunehmend attraktiv bewertet und ein erstklassiger Wachstumswert./la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 05:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
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Unternehmen:
AstraZeneca PLC
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Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
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Kursziel:
160,70 £
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
150,10 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
127,42 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Rajan Sharma
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KGV*:
-
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