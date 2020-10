Die Wertpapierexperten von Goldman Sachs haben in einer breit angelegten Branchenstudie zu Banken das Kursziel für die Titel der BAWAG leicht angehoben. Nach vormals 40,0 Euro liegt es nun bei 41,0 Euro. Die Anlageempfehlung der Expertenrunde um Jernej Omahen lautet "Neutral".

Die Hauptrisiken ergeben sich nach Ansicht der Goldman-Analysten aus der Dauer und Schwere der derzeitigen Coronakrise. Die beiden Faktoren würden sich auf die Asset-Qualität und den Kapitalaufbau auswirken. Auch eine Änderung beim Kreditwachstum und bei der Rentabilität wurden als Risikofaktoren genannt. Zudem befinde sich der Konzern weiterhin im Rechtsstreit mit der Stadt Linz.

Beim Ertrag erwarten die Analysten der Goldman für 2020 einen Gewinn je Aktie von 2,78 Euro. In den Folgejahren liegen die Prognosen bei 3,47 und 4,18 Euro. Die Dividendenschätzung für heuer wurde deutlich hinaufgeschraubt. Die Experten erwarten eine Ausschüttung von 1,39 Euro je Aktie nach vormals 0,42 Euro.

Am Freitagnachmittag notierten die BAWAG-Titel an der Wiener Börse mit plus 2,13 Prozent bei 30,64 Euro.

Analysierendes Institut Goldman Sachs

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) sto/kat

ISIN AT0000BAWAG2 WEB http://www.bawagpsk.com

AFA0040 2020-10-02/14:46