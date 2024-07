FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick mit einem mauen Bericht zum zweiten Quartal. Konkret sieht er bei konstanten Umsätzen einen Rückgang um 26 Prozent beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) und gar um 44 Prozent beim bereinigten Ergebnis je Aktie (EPS)./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2024 / 08:00 / CET



