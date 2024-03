FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Bayer nach einem Strategie-Update des Konzerns mit einer Absage an eine zeitnahe Konzernaufspaltung auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 47 Euro belassen. Die Strategie des neuen Konzernchefs Bill Anderson adressiere alle wichtigen Herausforderungen, schrieb Analyst 0Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Lösungsansätze seien aber vor allem in Bezug auf die US-Glyphosat-Klagen vage./mis/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2024 / 08:18 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2024 / 08:36 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.