NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen. Richard Vosser geht in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht von weitgehend erwartungsgemäßen Ergebnissen der Leverkusener aus. Das Umsatzziel dürfte aufgrund des Pharmageschäfts nach oben geschraubt werden, was allerdings durch Währungseinflüsse letztlich mehr als aufgezehrt werde. Unter dem Strich dürften dem Bericht daher leicht sinkende Markterwartungen folgen./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2025 / 21:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.