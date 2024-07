NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. In den kommenden Wochen und Monaten würden Daten zu einer Studie mit dem Medikament Kerendia gegen chronische Nierenerkrankung bei bestimmten Herzinsuffizienz-Patienten als nächstes wichtiges Ereignis erwartet, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese Daten seien für Kerendia von großer Bedeutung, da sie darüber entscheiden dürften, ob das Produkt einen Umsatz von annähernd 3 Milliarden Euro erzielen könne, was zu höheren Konsensschätzungen führen und dazu beitragen könnte, die Einbußen durch den Blutgerinner Xarelto auszugleichen./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2024 / 23:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2024 / 00:15 / BST



