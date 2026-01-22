Befesa Aktie

32,16EUR 0,86EUR 2,75%
Befesa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164

22.01.2026 07:41:08

Befesa Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Befesa von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Neue Vorgaben im Rahmen des CO2-Grenzausgleichssystems der Europäischen Union (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) untermauerten seine positive Haltung zu Befesa, schrieb Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie dürften das längerfristige Wachstum des Recyclers von Industriestäuben fördern./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 15:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Befesa Buy
Unternehmen:
Befesa 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
31,16 € 		Abst. Kursziel*:
15,53%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
32,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,94%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Befesa

