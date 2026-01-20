Befesa Aktie

31,04EUR 0,02EUR 0,06%
Befesa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164

20.01.2026 07:44:44

Befesa Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Trotz der nachlassenden Klimadebatte dürften nachhaltige Lösungen auch weiterhin Fortschritte erzielen, schrieb Lauma Kalns-Timans in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die nachhaltigsten Sektoren und Aktien mit den besten Erfolgsaussichten seien diejenigen, die sich mit Protektionismus, Sicherheit und Unabhängigkeit vereinbaren ließen. Zu ihren "Top Picks" in puncto Nachhaltigkeit im Jahr 2026 gehören unter anderem Befesa, Secunet und Friedrich Vorwerk./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Befesa Buy
Unternehmen:
Befesa 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
31,40 € 		Abst. Kursziel*:
8,28%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
31,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,54%
Analyst Name::
Lauma Kalns-Timans 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Befesa

Analysen zu Befesa

07:44 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.25 Befesa Hold Deutsche Bank AG
04.11.25 Befesa Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Befesa 31,04 0,06% Befesa

