FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 115 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Münchner hätten mit der Gewinnwarnung eine Schockwelle in der Branche ausgelöst, schrieb Analyst Tim Rokossa in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die auslösenden Probleme mit dem Bremssystem von Continental seien zwar bekannt, das Ausmaß allerdings viel größer als zuletzt diskutiert. Er hält die Warnung trotz des schwierigen Umfelds zunächst für BMW-spezifisch und rechnet nicht mit anderen größeren Korrekturen./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2024 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.