BMW Aktie
|82,12EUR
|-0,76EUR
|-0,92%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Trotz stärkerer Belastungen durch Wechselkurseffekte, Rohstoffkosten, höhere Abschreibungen sowie der US-Zölle dürfte die operative Marge der Autosparte innerhalb der vom Unternehmen avisierten Zielspanne von 4 bis 6 Prozent für 2026 liegen, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Outperform
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
108,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
82,24 €
|
Abst. Kursziel*:
31,32%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
82,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,51%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
Analysen zu BMW AG
|13:32
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|12:02
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11:56
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|14.04.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|BMW Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|82,00
|-1,06%
