BMW Aktie
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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. In einer Telefonkonferenz mit Analysten vor den Zahlen für das erste Quartal habe sich der Autobauer zuversichtlich geäußert, schrieb Philippe Houchois am Dienstag./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 11:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 11:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Hold
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Unternehmen:
BMW AG
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
90,00 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
82,66 €
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Abst. Kursziel*:
8,88%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
82,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,59%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
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KGV*:
-
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