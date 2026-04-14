NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. In einer Telefonkonferenz mit Analysten vor den Zahlen für das erste Quartal habe sich der Autobauer zuversichtlich geäußert, schrieb Philippe Houchois am Dienstag./rob/ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 11:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 11:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.