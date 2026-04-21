BMW Aktie
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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW von 105 auf 107 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Schätzungen vor dem Quartalsbericht am 6. Mai an die jüngsten Signale der Münchner an. Er rechnet nun mit einem bereinigten Konzern-Ebit von 2,03 Milliarden Euro, wie er am Dienstag schrieb. Damit sieht er sich klar unter dem Konsens von 2,22 Milliarden Euro. Insgesamt sieht er BMW in einem Übergangsjahr mit dem Europa-Geschäft als Lichtblick./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 05:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
107,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
83,70 €
|
Abst. Kursziel*:
27,84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
83,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,05%
|
Analyst Name::
Christian Frenes
|
KGV*:
-
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