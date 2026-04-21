NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW von 105 auf 107 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Schätzungen vor dem Quartalsbericht am 6. Mai an die jüngsten Signale der Münchner an. Er rechnet nun mit einem bereinigten Konzern-Ebit von 2,03 Milliarden Euro, wie er am Dienstag schrieb. Damit sieht er sich klar unter dem Konsens von 2,22 Milliarden Euro. Insgesamt sieht er BMW in einem Übergangsjahr mit dem Europa-Geschäft als Lichtblick./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 05:33 / BST

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