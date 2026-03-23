Boeing Aktie

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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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23.03.2026 13:32:18

Boeing Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Analystin Sheila Kahyaoglu verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf Berichte über den bevorstehenden Start der Phase 4 der Zertifizierungstests des Flugzeugtyps 777X. Durch die Verschiebung der ersten Auslieferung auf 2027 beschleunige sich der Bestandsverbrauch im Zusammenhang mit dem Programm auf 5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 im Vergleich zu 3,5 Milliarden 2025. Der Höhepunkt werde im Jahr vor der ersten Auslieferung erwartet./ck/rob/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 295,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 195,12 		Abst. Kursziel*:
51,19%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 199,90 		Abst. Kursziel aktuell:
47,57%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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